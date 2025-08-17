日本を代表する漫画専門古書店にして、コレクターズショップの「まんだらけ」が、9月1日〜7日にかけて大々的な「京都アニメーション（以下、京アニ）」作品の書籍やグッズを中心としたオークションを開催する。8月1日に発売されたオークションのカタログ「まんだらけZENBU129号」には貴重な品物が紹介され、圧巻である。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第1回）【写真を見る】京アニのグッズや書籍を多数