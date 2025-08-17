10日に81歳で亡くなった「日本が生んだ世界屈指のストライカー」釜本邦茂さんの告別式が13日に執り行われた。【ガマッチョの真実】70歳で咽頭がんと宣告され…きっかけは孫娘「ジイジの声、おかしいんとちゃう？」弔辞を述べたメキシコ五輪銅メダリスト仲間のGK横山謙三氏（82）が、日ごろから「（今の日本サッカーに）大事なのはオレを超えるヤツが出てくることだ」と釜本さんが話していたことを紹介。自身を追い抜くストライ