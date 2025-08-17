秋田朝日放送 秋田県大館市の石田健佑市長は第１子が誕生したことを受けて当面の間在宅勤務などを交えて公務にあたる方針を示しました。 大館市の石田健佑市長は７日に第１子となる長女が誕生しました。石田市長は「できる限り育児に関わりたい」として当面の間、在宅勤務やフレックスタイムなどを交えて公務にあたる方針を示しました。 市の職員には子育てに関する制度はありますが、特別職の市長には育児休業制度はあり