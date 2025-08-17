急性骨髄性白血病とは何か知っていますか？本記事では急性骨髄性白血病の検査について解説していきます。 ※この記事はMedical DOCにて『「急性骨髄性白血病の初期症状」はご存知ですか？検査・治療法も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医） 大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科