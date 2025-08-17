◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初１軍登板し、５回５安打１失点、１四死球。勝利投手の権利を持って降板したが、１点リードで迎えた６回、２番手で登板した中川虎大が、上林に右翼席へ同点ソロを被弾。復帰後初勝利はならなかった。２―０で迎えた２回に１点を献上。４回先頭、ボスラーに四球。続く板山に対しての４球目、１４４キロのスプリ