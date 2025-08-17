江戸三大祭りのひとつ「水かけ祭り」が東京の富岡八幡宮で行われました。【映像】江戸三大祭りのひとつ「水かけ祭り」の様子午前7時に宮出しをしたこの大きなお神輿は「二の宮神輿」と言われ、重さは約2トン、100人以上の担ぎ手が必要です。迫力のある担ぎはもちろん水かけが有名で、見物客も巻き込んで一体となって盛り上がります。前回の2022年はコロナ禍で神輿を車に乗せてまわる形となり、人が担ぐのは7年ぶりです。都