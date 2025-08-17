◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）首位で出た柏原明日架（富士通）がルーキーの寺岡沙弥香（フリー）に１打競り勝ち、２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなる３勝目を挙げた。この日は４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１４アンダーで真夏の軽井沢決戦を制した。９、１０、１４番で２〜３メートルのパーパットをしぶと