アメリカのトランプ政権が導入した関税政策に「マイナスの影響がある」と答えた企業がほぼ半分に減少したことが、民間の調査でわかりました。【映像】トランプ関税導入後の企業の回答東京商工リサーチがトランプ関税の導入直前に企業の業績への影響を聞いたところ、「影響は生じない」と答えた企業が67.2％と最も多く、「少しマイナス」が24.2％、「大いにマイナス」が7.7％でした。マイナスの影響を答えた割合は合わせて31.