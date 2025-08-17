◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年8月17日京セラD）西武先発の隅田知一郎投手（25）がオリックス打線に2被弾を浴びて6点差を追いつかれた。4年目で初の2桁勝利に王手かけてマウンドに上がったが、6―0の5回1死満塁で太田にフォークをバックスクリーンに運ばれる満弾を浴びて2点差に。6―4の6回は2死一塁で中川に初球のチェンジアップを捉えられてまさかの同点2ラン。6回をいずれも今季ワーストの9安打6失点で10勝
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居氏 行為後涙の女性に一言か
- 2. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 3. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 4. 回転寿司で家族が苦情→笑われる
- 5. 熊は力士に爪が付いた程度 反響
- 6. たかまつなな 事実婚を発表
- 7. ゾンビたばこで日本人が異常行動
- 8. 今田美桜のライバル 路チューも
- 9. 広陵 文春報道について声明発表
- 10. 辻希美 ママタレ稼業に大逆風か
- 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 2. ゾンビたばこで日本人が異常行動
- 3. 部活動で異常しごき…悲痛の声
- 4. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 5. フィリピンで日本人銃撃され死亡
- 6. 参政党「終戦80年談話」指摘殺到
- 7. 9歳息子失う 父親と加害者が面会
- 8. 男性が失血死 全身にかまれた傷
- 9. 父が死去 押し入れの紙袋に衝撃
- 10. 割り込み注意され…車で人に衝突
- 1. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 2. 「消えてほしい」堀江氏が私見
- 3. 伊東市長はゾーンに入っている?
- 4. 食べ放題店 ヤバい迷惑客の実態
- 5. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 6. 調子乗ってる 北村晴男氏を批判
- 7. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 8. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 9. 性行為強要…女性へセクハラの謎
- 10. 親日中国人が訪日を辞めたワケ
- 1. トランプ氏 勝利はプーチン氏
- 2. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 3. 英留学生 発掘から90分で発見
- 4. トランプ氏 対日勝利80年で談話
- 5. 米露の機密文書 宿で見つかる
- 6. トランプ氏 成果打ち出せずか
- 7. 元慰安婦の過去発言に韓国反応
- 8. RAINとキム・テヒの夫婦愛に感嘆
- 9. 訪日見送り 中国が日本に警告
- 10. 人型ロボブームは「種火」か
- 1. 中居氏 行為後涙の女性に一言か
- 2. ハラスメントする人に多い特徴
- 3. 空き巣のサイン? 表札に変な記号
- 4. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
- 5. 不自然なごみ排出…闇民泊問題
- 6. 酔っ払いLUUPの事故多すぎ…衝撃
- 7. 60歳で退職 母から5年間援助要請
- 8. 富裕層が日本で残すお金の現実
- 9. 出世できた 安藤氏の著書に称賛
- 10. Wi-Fiルーター 電気代抑えるコツ
- 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
- 2. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
- 3. Windows10サポート終了へ 米主張
- 4. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 5. ChatGPTアプリ 生涯売上の30倍
- 6. 配達アプリで「ピンズレ案件」
- 7. 女子大生彼女が…クズ過ぎる浮気
- 8. レクター 出前館に好意的な訳
- 9. 「通院バッグ」が早割30%オフに
- 10. DJIの「Power 2000」格段進化
- 1. 広陵 文春報道について声明発表
- 2. 退学決めた 広陵監督からの言葉
- 3. 高校野球 抽選結果にファン騒然
- 4. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 5. 大谷に判定不服「へどが出そう」
- 6. 広陵 暴力事案の再調査を実施へ
- 7. 佐賀北が1500万円の不足 甲子園
- 8. 夏の甲子園 仙台育英が貫くグッドルーザーの姿勢 須江監督が沖縄尚学の選手たちに「頑張れ」「優勝だよ」号泣の選手たちも勝者の列を真っすぐに見つめる
- 9. 夏の甲子園 仙台育英が壮絶な敗戦 １５１球のエース・吉川が一塁ヘッスラで突っ伏す 号泣の左腕が仲間に抱えられ整列へ「まだまだ野球がしたかった」
- 10. 離婚した 優勝会見で衝撃の告白
- 1. たかまつなな 事実婚を発表
- 2. 今田美桜のライバル 路チューも
- 3. 辻希美 ママタレ稼業に大逆風か
- 4. 渡部建の近影「70代に見える」
- 5. ひろゆき氏を完全論破した 報告
- 6. コミケ激臭問題 消臭ゲート設置
- 7. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 8. 中村悠一 アニメ台本処分は大変
- 9. アキ子 会社の30代の死去明かす
- 10. 志村さんを間近で見て絶望よぎる
- 1. 乳がん…下着売り場で涙止まらず
- 2. 「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！
- 3. 一宮市に極上グランピング施設
- 4. 「ヌードリップ」の彩りは色味
- 5. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 7. 「定年前の君を誘う方法」とは
- 8. 夏フェスで辛い経験→トラウマに
- 9. 「唇から転生」待望の限定色
- 10. 終電ギリギリ 若者が猫吸い話題