◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年8月17日京セラD）西武先発の隅田知一郎投手（25）がオリックス打線に2被弾を浴びて6点差を追いつかれた。4年目で初の2桁勝利に王手かけてマウンドに上がったが、6―0の5回1死満塁で太田にフォークをバックスクリーンに運ばれる満弾を浴びて2点差に。6―4の6回は2死一塁で中川に初球のチェンジアップを捉えられてまさかの同点2ラン。6回をいずれも今季ワーストの9安打6失点で10勝