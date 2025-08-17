女優の深田恭子（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。女優の観月ありさ（48）との２ショットを公開した。 【写真】いつまでも若々しいお二人ですね 「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました」と投稿。「いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」とつづり、顔寄せ合い笑みを浮かべる写真を掲載。「今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした」と振り返り、「私はありちゃんのTO