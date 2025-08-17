「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）阪神・才木浩人が５回７安打１失点と粘投した。毎回の走者を背負いながら、二回は１死二、三塁を招く。しかし丁寧にコースを突き、最後は赤星にこの日最速の１５５キロを２度も計時するなど、空振り三振に斬った。三回は先頭の丸に中前打で出塁を許したが、岡本とキャベッジから２者連続の空振り三振を奪ってゼロに抑えた。しかし３点リードの五回。先頭・丸に高めに浮いた１４９キ