サッカー日本代表の佐野海舟（２４）＝マインツ＝が結婚していたことが１７日、明らかになった。お相手のモデル、インフルエンサーの木下桜が自身のインスタグラムに佐野との結婚式の前撮り動画を投稿した。木下は今年１月に結婚を公表。「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます」と報告していた。動画では自然豊かな絶好をバックに、純白