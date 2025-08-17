ボートレース鳴門のG3オールレディース「第41回渦の女王決定戦競走」は5日目を終えた。準優10Rで2コースから捲って行った西村を見て、3コースから内を差して2着とした水口由紀（52＝滋賀）。昨年6月の福岡オールレディース以来となる今年初優出を決めた。「ツキがありましたね」と振り返ったが、冷静に展開を読んでの好プレー。ここまで勝率のないエンジンながら優出まで持ち込んだのには「ボートがいいからでしょう」と分析