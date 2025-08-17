歌手の和田アキ子（75）が17日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。静岡県伊東市・田久保真紀市長の騒動について語った。田久保氏は自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭。証人尋問では、同じ答えを繰り返すなど、らちの明かない問答が繰り広げられた。これを受け、静岡県出身のタレント勝俣州和の話題を口にした和田。「この間、勝俣と一緒だったんですよ。みんなに言わ