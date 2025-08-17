第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第２試合は横浜が津田学園を５―０で下し、１７年ぶりの夏ベスト８を決めた。２年生右腕がこの日も快投を披露した。先発の織田翔希投手は力強い直球を武器に４回まで無安打投球。５回に初安打を浴びると、７回には３連打で一死満塁のピンチも背負ったが、遊ゴロで併殺打を打たせ無失点に抑えた。試合前日の１６日には体調を崩し宿舎で安静を取った。それでも前々から