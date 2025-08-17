NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。楽天は昨オフの現役ドラフトで獲得した4年目右腕・柴田大地投手を登録し、前日プロ初登板の4年目左腕・泰勝利投手を抹消しました。2021年ドラフト3位で日本通運からヤクルトに入団した柴田投手は、昨オフの現役ドラフトで楽天に移籍。7月5日に今季初昇格を勝ち取ると、2試合に登板し防御率0.00と好成績をマークしていました。その後7月10日に抹消されていましたが、この日再昇格。好投の継続