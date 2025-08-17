発汗応援席のイメージ写真＝球団提供横浜ＤｅＮＡは２６〜２８日の阪神戦（横浜）で開催するイベント「横濱漢祭（よこはまおとこまつり）２０２５」で、「熱血発汗応援席」と「全力熱波師席」を抽選販売する。発汗応援席は、専用の青色のＴシャツを着て、染み込んだ汗で「漢」の文字を浮かび上がらせて応援する。熱波師席では、ベイスターズの攻撃中に、青色のタオルを使って熱気を送る。申し込みは１８〜２０日まで。詳細は