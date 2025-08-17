8·î17Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥¯¥ï¥ó¥º¥Ç¥¤¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦µÜÃÏµ®Ì­¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ê¥¹¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶¹¯Ç·¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:36.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡ÚÃæµþ1R¡ÛÃ±¾¡1.1ÇÜ¥í¡¼¥Ù¥ë¥¯¥é¥ó¥Ä¤¬´°¾¡º®Àï¤Î¥´¡¼¥ëÁ°1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¤¬¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å