サウジアラビアの野球少年と交流しポーズを取る牧＝球団提供国際的な野球振興につなげようと、横浜ＤｅＮＡは１１〜１９日までの９日間、サウジアラビアの１３〜１６歳の４選手とコーチらを招き、技術指導や日本の野球文化を伝える取り組みを実施している。サウジアラビア野球連盟の要望を受け実施。少年たちは、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」を訪れ、石井野手コーチから指導を