8月17日、中京競馬場で行われた1R・2歳未勝利（芝2000m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ローベルクランツ（牡2・栗東・小林真也）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のメイショウナルカミ（牡2・栗東・安達昭夫）、3着にビアリッツ（牝2・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは2:00.7（良）。【仏ギヨームドルナノ賞】ルメール「本当にいい脚を使ってくれた」…日本馬アロヒアリイが鮮やかな逃げ切りVスタート出遅れも関係なし