アメリカの国務省がガザ地区のパレスチナ人に対する入国ビザ発給を停止すると発表しました。背景に極右活動家の主張があるのではないかと疑問の声が上がっています。【映像】子ども11人の到着に大歓声を上げる人たち国務省の発表はガザ出身者について、「医療・人道支援ビザの状況を見直す間、すべてのビザを停止する」としています。一方、パレスチナ支援団体が4日、ガザ地区の子ども11人がけがの治療のためアメリカに到着