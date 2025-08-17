オンライン競売で落札された大谷翔平選手が300本塁打を達成した際のボール（米競売リランズ提供・共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が日米通算300本塁打を達成した際の本塁打ボールが16日、オンライン競売で3万6935ドル（約540万円）で落札された。昨年10月の競売では大谷選手が史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した記念球を台湾の投資会社が439万2千ドルで落札していた。今回主催した