トランプ大統領はウクライナに対し、安全の保証を提供することに前向きだとアメリカメディアが報じました。【映像】握手を交わすトランプ氏ウォール・ストリート・ジャーナルは16日、ロシアとの戦闘が終わった後のウクライナに対し、トランプ大統領が安全の保証を提供する用意があるとヨーロッパ各国の首脳らに伝えたと報じました。保証の内容としてトランプ氏はヨーロッパ主導の平和維持部隊にアメリカ軍が支援をする可能性