お盆休みは17日が最終日です。各交通機関は16日に続き混雑しています。【映像】新幹線に乗車する人たち東海道新幹線では午前7時半すぎに博多を出発した全席指定の「のぞみ」で、乗車率が95％となったほか、東北新幹線の全席指定の多くの列車の乗車率が100％になりました。空の便も羽田空港の国際線はお盆期間中、最多の3万7000人が入国します。高速道路の上りは午後、関越道の坂戸西スマートインターチェンジ付近で最大25k