料理家和田明日香（38）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ビキニショットを披露した。和田は「夏が栄養源」とコメント。青い海を背景に、カラフルなビキニ姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「キラキラナイスバディ」「サービスshot可愛い」「スタイルいい」「夏が似合いすぎ」とコメントが寄せられている。