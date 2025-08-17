BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、ガールズグループ個人ブランド力で1位になった。韓国の「ガールグループ個人ブランド力25年8月ブランドビッグデータ分析（7月17日〜8月17日）」が、同国企業評判研究所から17日発表され、ROSEブランドが1位で「記録する、祝う、立証する」部門でのポイントが高かった。キーワード分析では「（先月発表した曲）JUMP、（ソロ曲）APT．、ビルボード」が高く分析された。2位IVE（アイブ）WONYOUNG（ウォニ