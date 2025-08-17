私はヒビキ。息子ユウマ（3歳）、娘ホノカ（1歳）、そして旦那カズヤの4人家族です。義父がお盆休みに向けて予約を取ったキャンプ場では、狭いテントで義父と一緒に寝泊まりしなくてはなりません。ホノカの授乳もあるし、さすがに無理です！しかし義父に「もう1つテントを取りたい」と伝えると、「家族だと思っていたのに」とショックを受けた様子。夜帰宅したカズヤからは、ワガママだと責められて言い争いに……。私は腹が立っ