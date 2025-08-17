¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤¦¤Ê½Å¤òºè¤Ë¹ëÀª¤Ê?Ãë¤Î¤ß¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿30ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÃÂç¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬À¹¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¤¦¤Ê½Å¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÃ«¤¬¥³¥Ã¥×¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò¤°¤Ó¤°¤Ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¡Ö¥×¥Ï¡¼¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë²ÆÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î28Æü¤ËÀáÌÜ¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ