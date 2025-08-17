NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。日本ハムは加藤貴之投手を抹消しました。前日16日の楽天戦に先発した加藤投手。初回からランナーを背負うも3回まで無失点とします。しかし4回と6回にフランコ選手から2打席連続のソロHRを被弾しました。それでも味方の援護もあり、6回を投げ終えて、勝利投手の権利を手に降板。その後もチームはリードを守り切り、今季8勝目をあげました。ここまでは16試合に先発登板し、8勝5敗で防御率3.13