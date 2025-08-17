17日午後、和歌山県白浜町の日置川で水難事故が発生しました。大阪市の20代の男性が川に流され行方が分からなくなっていて、警察と消防が捜索にあたっています。17日午後0時40分ごろ、和歌山県白浜町の日置川で「20代くらいの男性が溺れている」と、目撃した人から110番通報がありました。和歌山県警白浜署によりますと、白浜町の田野井橋付近で水難事故が発生。日置川で川遊びをしていた、大阪市在住の20代男性が川に流され