タレント・はるな愛（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。「私恋に落ちました」と明かし、“恋の相手”との2ショットを公開した。【写真】「私恋に落ちました」はるな愛、偶然出会った“恋の相手”と2ショット「大好きな焼肉屋さんに友達と。すると隣の席にめちゃくちゃかっこいいイケメン!!!」とテンション高めにつづると、「お店の大将からご紹介いただき。なんと#中日ドラゴンズ の#上林誠知 さんだったんです!!」と