◇ナ・リーグドジャース6―0パドレス（2025年8月16日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「3番・捕手」で先発出場。2回までに相手の盗塁を3度阻止するなど、相手の機動力を封じて強肩で勝利に貢献。チームはパドレスに2連勝で5日ぶりに単独首位に浮上した。スミスは初回タティスに安打を許したが、次打者アラエスの打席で