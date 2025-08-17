フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「ジャンクプロ野球ニュース」。野球界の名ＯＢたちをゲストに招いた。日本ハム、阪神などでプレーした片岡篤史氏は、現在、ＭＬＢで二刀流として規格外の活躍を続ける大谷翔平選手のルーキーイヤーを回想。「昔ね（大谷選手が日本ハムに）入って、僕の元に走ってきたとき。懐かしいです。『片岡さん！大谷です