「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）巨人が丸の一発で反撃した。３点を追う五回、才木に対しカウント３−１から外角高めの１４９キロの直球を右翼スタンド上段に運ぶ４号ソロとした。今季は才木に対し２３イニング無得点に抑えられてきたが、２４イニング目に初得点とした。丸は初回第１打席で中前打、３回の第２打席でも中前打を放っており猛打賞とした。四回には適時失策しているだけに、「エラーでチームに迷惑を