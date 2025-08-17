「アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（9.98スタジアム）」の男子110mハードル決勝（16日）で、村竹ラシッド（23、JAL）が12秒92（+0.6）をマークし、日本新記録を樹立した。【写真で見る】衝撃の日本新！村竹ラシッドがパリ五輪金上回る12秒92にスタジアム騒然これまで自身と泉谷駿介（25、住友電工） が持っていた13秒04の日本記録を0秒12も上回る“特大”の日本新を叩き出し、スタジアムはこの日一番の歓声に沸いた。日本