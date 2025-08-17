「天領杯」（１７日、児島）ボートレース界のスーパースター峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がトークショーを行った。黒の半袖シャツに、インナーには白のＴシャツ、下は黒の短パンといういでたちで登場し「トークショーごとに衣装を替えるのでお金がかかる」とファンを軽く笑わせる。現在はフライング（Ｆ）休み中で、ハワイでサーフィンを楽しみ、現地では石野貴之（大阪）とも偶然会ったそうだ。残り１０日ほどで休