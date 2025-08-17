フリーアナウンサー栗林さみ（38）が17日、自身のブログを更新。16日に東京ドームで行われた「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」を観戦したことを報告した。「きのうは阪神対巨人戦を。巨人は長嶋茂雄さんの追悼試合でした」と記した。「試合のあちこちで追悼メッセージビデオが流れていました。その中で栗山英樹さんの大谷翔平選手を二刀流としての起用を悩んでいた時に長嶋茂雄さんにご相談に行った時に背中を押してもらった話は印