木村拓哉（52）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。人生初の家系ラーメンを食べる様子を公開した。木村は、神奈川県厚木市の「厚木家」を訪問。店主の吉村政紀さんは、通常は「YouTubeとかは全部断っているんですよ」と説明した上で「自分が木村さんが好きなんで」と、ファンであることから特別に取材OKとしたことが明かされた。木村は、初めての家系ラーメンのため、「シンプル」なメニューを勧められた木村は、のりの