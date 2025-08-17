２０２３年５月に現役引退したジョージア出身の元大関・栃ノ心のレヴァニ・ゴルガゼ氏（３７）が、雰囲気ガラリの最新姿を見せた。引退後は母国・ジョージアのワイン輸入に携わる実業家、ソムリエに転身した栃ノ心さん。１７日までにインスタグラムを更新。息子との２ショットやバーベキューを楽しむ写真をアップした。栃ノ心さんはアゴにヒゲを生やし、髪も短く、現役時代からビジュアルを一変。イケオジな風ぼうだ。フォロ