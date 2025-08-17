◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）阪神・才木浩人投手の巨人戦連続無失点イニングが「３５」でストップした。３点リードの５回。ここまで２安打を許していた天敵・丸に１４９キロ直球を捉えられ、右翼席に運ばれた。初回から走者を背負いながら懸命にスコアボードに「０」を並べていたが、巨人戦は昨年８月３１日の初回以来の失点となった。