◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路―西日本短大付（１７日・甲子園）１４年ぶりの８強入りを狙う東洋大姫路（兵庫）が５回に西日本短大付（福岡）を逆転。３―２で後半戦に向かう。１点を追う５回、２本の安打で２死一、三塁とすると、３番・高畑知季と４番・白鳥翔哉真が連続適時打。２点を挙げ、逆転に成功した。今春のセンバツに続く８強入りを狙う西日本短大付は３回に２点を先制したが