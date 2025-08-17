女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１８日に、第１０１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）が書いた詞にたくや（大森元貴）がメロディーをつけて生まれた「手のひらを太陽に」は、「みんなのうた」でも紹介され、子どもたちに広く歌われるように。そんななか、八木（妻夫木聡）から逃げずに漫画を描くよう言われた嵩