200万円以下から買えるコンパクトカー3選！SUVだって安く乗れる！近年、老若男女問わず人気のコンパクトカー。明確な定義はありませんが、一般的には全長4000mm-4200mm程度の「5ナンバー（小型乗用車）」がコンパクトカーと呼ばれています。【画像】これが現行最後の「スイスポ」です！（65枚）コンパクトカーは、各メーカーからさまざまな種類が展開されていますが、グレードによっては200万円以下で購入できる車種が複数あ