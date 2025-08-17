◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）オリックス・太田椋内野手が「３番・二塁」で先発し、第３打席に自己最多を更新する８号グランドスラムを放った。０―６の５回１死満塁、西武・隅田の初球を振り抜いた当たりは、センターバックスクリーンを直撃。一気に２点差へと詰め寄る、価値ある一発となった。「打ったのはフォークだと思います。いい感触でうつことができました！」と振り返った。