製氷皿で作れる、ひとくちサイズのスイーツのレシピを5つご紹介します。ひんやりひとくちスイーツは暑い夏にぴったりです。 ▼ ひとくちサイズのフローズンヨーグルト ヨーグルトとお好きな果物があれば作れるフローズンヨーグルトは、夏のおやつにぴったり。ひとくちサイズなので食べやすく、子どもの外遊び後のクールダウンにぴったりです。 ▼ しろくま風アイスをお家で 鹿児島名物のしろくま風アイスをお家で手軽に作るこ