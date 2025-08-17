◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月17日東京D）阪神先発・才木浩人投手（26）が巨人戦で今季初失点を献上した。走者を背負いながらも、4回まで無失点の投球を展開。しかし、5回先頭の丸に149キロの高めの直球を捉えられ、右翼スタンド上段へのソロを被弾した。今季巨人戦は4試合目の登板。4試合24イニング目にして、同戦の無失点記録がストップした。