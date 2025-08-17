【モデルプレス＝2025/08/17】料理家の和田明日香が17日までに、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。【写真】“上野樹里の義妹”料理家、抜群スタイル際立つ水着ショット◆和田明日香、水着ショット公開和田は「夏が栄養源」とつづり、青い海と空が広がる美しいビーチでの水着姿を披露。美しいスタイルが際立っている。この投稿に、ネット上では「スタイル抜群で美しい」「夏が似合う」「美脚」「ヘルシーでかっこいい」と