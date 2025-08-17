「筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）」はALS（amyotrophic lateral sclerosis）とも呼ばれます。 国の指定難病で、発症の原因は不明です。人工呼吸器を使わない場合、発症から2～5年で死に至ります。 とても進行の早い病気ながら診断されるまで1年以上かかる場合がほとんどで、早期発見が難しいのが現状です。 筋萎縮性側索硬化症を疑ったほうがいい初期症状や兆候などを詳しくみていきましょ