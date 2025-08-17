アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、現地８月17日のプレミアリーグ開幕節、マンチェスター・ユナイテッド戦を前に会見に出席。スーパーレジェンドの主将交代要求を突っぱねた。クラブ公式サイトが発言を伝えている。アーセナルではマーティン・ウーデゴーがキャプテンを務めている。ただ、彼が大役に就いた2022-23シーズン以降、３年連続プレミアリーグ２位で、優勝を逃し続けているなか、“ミスター・アーセナル”と