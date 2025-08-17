プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（23）が2025年8月13日、自身のインスタグラムを更新。洗練された黒ドレス姿を披露した。「一足お先の映画いかがでしたか？」本田さんは12日、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』のジャパンプレミアに出席。インスタグラムでは、この日の黒いワンショルダーのドレス姿を投稿。「ジャパンプレミアお越しくださった皆様ありがとうございました...」「一足お先の映画いかがでしたか？」とつづ